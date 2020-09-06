«Тихари с наступлением сумерек боятся соваться в спальные районы Минска»9
- 6.09.2020, 9:23
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Лукашисты знают, за кем сила.
Интересными наблюдениями жителей Минска поделился телеграм-канал "Баста!".
"Не знал, что у меня такие замечательные соседи, - пишет минчанин. - и не знал, что их так много.
Вчера в микрорайоне Каменный Бор была очень классная встреча соседей, угощали друг друга, много общались, планировали. И, конечно, гуляли по району.
Заметил, что тихари с наступлением сумерек боятся соваться в "спальники" Минска. Так фашисты в войну боялись соваться в "партизанские зоны". Их последователи ничем не отличаются. Знают, что опасно. Знают, кто тут хозяева, за кем сила.
Уже собираемся на марш, готовим флаги и плакаты. Приглашаем всех".