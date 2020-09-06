«Тихари с наступлением сумерек боятся соваться в спальные районы Минска» 9 6.09.2020, 9:23

10,414

Лукашисты знают, за кем сила.

Интересными наблюдениями жителей Минска поделился телеграм-канал "Баста!".

"Не знал, что у меня такие замечательные соседи, - пишет минчанин. - и не знал, что их так много.

Вчера в микрорайоне Каменный Бор была очень классная встреча соседей, угощали друг друга, много общались, планировали. И, конечно, гуляли по району.

Заметил, что тихари с наступлением сумерек боятся соваться в "спальники" Минска. Так фашисты в войну боялись соваться в "партизанские зоны". Их последователи ничем не отличаются. Знают, что опасно. Знают, кто тут хозяева, за кем сила.

Уже собираемся на марш, готовим флаги и плакаты. Приглашаем всех".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.