Глава МИД Украины об отношениях с Минском: Мы не должны это терпеть

Глава МИД Украины об отношениях с Минском: Мы не должны это терпеть1
- 6.09.2020, 9:58
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Лукашенко ведет в отношении Украины недружественную политику.
Беларусь ведет в отношении Украины недружественную политику. Об этом заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Прямой».
«Это недружественная политика, и мы не должны этого терпеть», — сказал министр, комментируя решение Минска о передаче Москве задержанных в июле бойцов ЧВК и последние заявления Лукашенко.
«Очевидно, что отношения с Беларусью уже не могут быть такими, какими они были до этого», — добавил он. По мнению Кулебы, в Беларуси массово и системно нарушаются права человека.
Глава МИДа заявил, что Россия начинает заводить в Беларуси своих специалистов, а обвиняют в итоге Киев.