Глава МИД Украины об отношениях с Минском: Мы не должны это терпеть 1 6.09.2020, 9:58

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Дмитрий Кулеба

Фото: iz.ru

Лукашенко ведет в отношении Украины недружественную политику.

Беларусь ведет в отношении Украины недружественную политику. Об этом заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Прямой».

«Это недружественная политика, и мы не должны этого терпеть», — сказал министр, комментируя решение Минска о передаче Москве задержанных в июле бойцов ЧВК и последние заявления Лукашенко.

«Очевидно, что отношения с Беларусью уже не могут быть такими, какими они были до этого», — добавил он. По мнению Кулебы, в Беларуси массово и системно нарушаются права человека.

Глава МИДа заявил, что Россия начинает заводить в Беларуси своих специалистов, а обвиняют в итоге Киев.

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