Девальвация взбудоражила белорусов 6.09.2020, 10:06

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В стране резко выросли инфляционные ожидания.

Августовская просадка белорусского рубля самым негативным образом сказалась на умонастроениях населения. Это зафиксировал опрос по заказу Нацбанка, сообщают banki24.by.

С ноября 2017 года по запросу Нацбанка социологи замеряют инфляционные ощущения и ожидания белорусов. С тех пор опросы проводят раз в квартал — в феврале, мае, августе и ноябре. Видимо, НБРБ взял пример с российского Центробанка. Правда, в РФ опрашивают население уже очень давно и каждый месяц, а не через три. К тому же, у ЦБ РФ есть нормальные временные ряды по единой методике, а у Нацбанка и данных мало, и опции ответов менялись.

Последняя корректировка в белорусском опроснике состоялась в феврале. После этого часть статистики сразу стала несопоставимой. Чтобы посетители сайта НБРБ не путались, нацбанковцы поместили «старые» и «новые» данные в разные файлы — по ноябрь 2019 года и с февраля 2020-го. Впрочем, и некоторые выводы можно сделать и по куцым табличкам от белорусского регулятора.

НБРБ собирает информацию об инфляционных настроениях белорусов. А точнее, о их восприятии инфляции на 12 месяцев назад и на 12 месяцев вперед. В первом случае это ощущаемая годовая инфляция, во втором — ожидаемая годовая инфляция. В августе 2020 года 36,2% респондентов сказали, что цены за год выросли «очень сильно».

В мае таких было 34,6%. Если измерять ощущаемую инфляцию численным методом, то оценки белорусов таковы. В августе 42,9% белорусов признались, что ощущают годовую инфляцию на 11% и выше, что в 2 раза больше, чем официальный показатель (чуть выше 5%). Из указанных 42,9% около 13% респондентов посчитали, что цены выросли за год на 11–14%, 13,5% — на 14–17% и 16,4% — более чем 17%.

Еще более интересны ответы об инфляционных ожиданиях в августе. В этом месяце 47% респондентов ответили, что ждут инфляцию от 11% и более. В мае таких было 41,1%, в феврале — 32,7%. Среди ждущих высокую инфляцию 11,8% отметили вариант «в пределах 11–14%», 13,8% — 14–17%, а 21,4% респондентов — более чем 17%. В общем, в августе инфляционные ожидания на будущее оказались выше, чем оценки на прошедший период.

Это значит, что население в целом напугано девальвацией рубля и ждет ускорение роста цен. Также примечательна динамика ответов о форме и валюте сбережений. С февраля по август доля депозитов упала с 14,8% до 10,7%, а золота, драгметаллов и страхования подскочила с 7,4% до 17,2%.

Золото считается защитным активом во время кризиса. И без того слабое доверие к «зайчику» как средству сбережения еще пошатнулось. Доля выбирающих рубль сократилась за полгода с 17,2% до 14,8%, а доля валюты выросла с 71,5% до 78,5%.

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