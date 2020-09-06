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«Прогрессирующий психоз Саши-таракана налицо»

  • 6.09.2020, 10:17
  • 3,124
«Прогрессирующий психоз Саши-таракана налицо»

Партизанская тактика и открытое наступление народа поставили лукашистов в тупик.

Партизанскую тактику за эту неделю отточили и отработали. Теперь усиливаем открытое наступление, пишет телеграм-канал «Баста!».

"Прогрессирующий психоз Саши-таракана налицо, - пишет читатель канала. - Бессмысленные и пустые метания его опричников по районам - тому свидетельство.

Партизанскую тактику за эту неделю отточили и отработали. Теперь усиливаем открытое наступление. Сегодня не допускаем взятия в плен наших, защищаемся, используем сцепки и держимся вместе.

Нервные клетки, Саша, говорят, не восстанавливаются. Чем быстрее ты поймешь это, тем лучше. Ну а мы постараемся более доходчиво это объяснять".

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