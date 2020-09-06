«Прогрессирующий психоз Саши-таракана налицо» 6.09.2020, 10:17

3,124

Партизанская тактика и открытое наступление народа поставили лукашистов в тупик.

Партизанскую тактику за эту неделю отточили и отработали. Теперь усиливаем открытое наступление, пишет телеграм-канал «Баста!».

"Прогрессирующий психоз Саши-таракана налицо, - пишет читатель канала. - Бессмысленные и пустые метания его опричников по районам - тому свидетельство.

Партизанскую тактику за эту неделю отточили и отработали. Теперь усиливаем открытое наступление. Сегодня не допускаем взятия в плен наших, защищаемся, используем сцепки и держимся вместе.

Нервные клетки, Саша, говорят, не восстанавливаются. Чем быстрее ты поймешь это, тем лучше. Ну а мы постараемся более доходчиво это объяснять".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.