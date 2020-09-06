Специалисты назвали категории людей, которым лучше не применять российскую вакцину от COVID-19 6 6.09.2020, 10:33

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Россия пытается рекламировать свою сомнительную вакцину в авторитетном журнале Lancet.

Российские ученые опубликовали в авторитетном научном журнале Lancet статью о результатах испытаний своей вакцины против коронавируса. В публикации утверждается, что российский препарат способен создать в организме человека иммунитет против Covid-19. Но западные эксперты предупреждают, что до широкого применения вакцины еще предстоит проделать долгий путь, пишет BBC Русская служба.

В статье сказано, что все участвовавшие в испытаниях пациенты выработали антитела для противодействия вирусу и у них не было серьезных побочных эффектов. Речь идет о вакцине под названием «Спутник-V», которую разрабатывал НИЦ им. Гамалеи совместно с министерством обороны России.

Россия стала первой в мире страной, в которой была одобрена к применению вакцина от коронавируса. 11 августа президент Владимир Путин сообщил, что препарат зарегистрирован, и прививку уже сделала одна из его дочерей.

При этом Путин рассказал, что после первого укола у его дочери температура была 38, а на следующий день — 37 с небольшим. «И все. После второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась, но все потом сошло на нет, чувствует себя хорошо», — сказал президент.

В субботу министр обороны России Сергей Шойгу также сообщил, что сделал себе такую прививку. «Чувствую себя вполне нормально, у меня не было ни повышения температуры, ни каких-либо других проявлений. Рекомендую всем пройти эту вакцинацию», — цитирует Интерфакс интервью Шойгу российскому телевидению.

Многие западные эксперты говорили, что масштаб клинических испытаний слишком мал, чтобы доказать эффективность и безопасность вакцины. Некоторые ученые также отмечали, что российскую разработку начали применять очень быстро, что может свидетельствовать о несоблюдении всех необходимых процедур.

Однако в Москве настаивают, что результаты исследования, опубликованные в Lancet, — отвечают на все претензии критиков.

Что сказано в публикации?

Вакцина, известная как «Спутник-V», прошла две серии клинических испытаний в июне и июле этого года. В каждом из них принимали участие 38 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет, каждый из которых сначала получил первую дозу вакцины, а три недели спустя — дополнительную дозу (также известную как бустерную).

Врачи наблюдали за состоянием здоровья участников испытаний в течение 42 дней, и в крови у всех за три недели образовались антитела к коронавирусу. Самыми распространенными побочными эффектами была головная боль и боль в суставах.

Испытания не были случайными и при них не использовалось плацебо, то есть все добровольцы знали, что получают вакцину от Covid-19. «Чтобы убедиться в долгосрочной безопасности и эффективности вакцины для предотвращения инфицирования Covid-19, требуются полномасштабные и долговременные испытания, в том числе сравнение с использованием плацебо», — сказано в публикации.

Авторы статьи сообщают, что в третьей фазе испытаний будут принимать участие 40 тыс. добровольцев из «разных групп риска и разного возраста».

При разработке российской вакцины использовался модифицированный аденовирус, вызывающий простуду.

Анализ

Филиппа Роксби, корреспондент Би-би-си по вопросам здравоохранения

Некоторые британские ученые называют результаты исследования «обнадеживающими» — «пока все идет неплохо», отмечают они. Но все же разработчикам вакцины еще необходимо преодолеть долгий путь.

Хотя у всех участников исследования на втором этапе выработались антитела, это не обязательно означает защиту от коронавируса. Это еще предстоит установить.

Из этих результатов можно заключить, что вакцина безопасна для здоровых людей в возрасте от 18 до 60 лет в течение 42 дней — именно столько продолжалось исследование. Но какова ситуация с теми, для кого Covid-19 представляет наибольший риск: более пожилыми людьми — или теми, у кого есть серьезные хронические заболевания? Насколько безопасной будет вакцина для них — и в течение более длительного времени?

Ответы на эти вопросы можно дать только после намного более масштабных, долгосрочных и рандомизированных (то есть со случайным распределением добровольцев по группам) испытаний, в которых участники не будут знать, получают ли они вакцину или плацебо.

Такие испытания также позволят ученым выяснить, насколько эффективна вакцина для различных категорий населения.

В адрес России также не раз звучали призывы к большей открытости и прозрачности при ведении разработок.

Возможно, некоторые из вакцин, которые сейчас испытываются в разных странах мира, будут более эффективными в определенных ситуациях и среди определенных групп людей. Поэтому крайне важно знать, как и для кого действует тот или иной препарат — вряд ли одна вакцина будет пригодна для всех без исключения.

Николай Воронин, корреспондент по вопросам науки, Русская служба Би-би-си

Российские власти утверждают, что это первая в мире вакцина против Covid-19. И она действительно была официально зарегистрирована первой. Но по меньшей мере еще одна вакцина была одобрена до этого в Китае — ее разработали в компании CanSino Biologics — и используют для китайских военных с 25 июня.

Но кроме того, российская вакцина была зарегистрирована лишь для оказания экстренной помощи определенным группам населения (вероятнее всего, военным и некоторым медикам). Российские власти также подчеркивают, что регистрация может быть отозвана, если третий этап испытаний окажется неудачным.

Эта временная регистрация должна закончиться 1 января 2021 года. К этому моменту планируется завершить третью фазу клинических испытаний — и в случае успеха вакцина будет одобрена для использования населением.

Испытания во время первой и второй фаз были достаточно ограниченными, что вызывает некоторые опасения.

Стандартная практика подразумевает три этапа клинических испытаний, во время которых проверяется безопасность, ответ иммунной системы и возможность безопасного использования вакцины различными группами населения, в том числе теми, для кого вирус особенно опасен.

Первую и вторую фазу испытаний проводило российское министерство обороны, НИЦ им. Гамалеи и Первый московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова. Военные сообщили, что вакцина испытывалась на примерно 50 добровольцах в госпитале Бурденко.

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