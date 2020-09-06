Посол Украины в Германии требует ввести эмбарго на нефть и газ из РФ 2 6.09.2020, 11:28

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Андрей Мельник

Андрей Мельник призвал лишить режим Путина важнейшего источника доходов.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал ввести трехмесячное эмбарго на поставки нефти и газа из России в качестве ответа на отравление оппозиционера Алексея Навального.

Об этом дипломат сказал в интервью агентству dpa, передает "Укринформ".

"Пришло время наконец-то поразить господ в Кремле жесткой реакцией", - заявил украинский посол, добавив, что требуемого рядом германских политиков прекращения проекта "Северный поток - 2" недостаточно. По мнению Мельника, режим президента РФ Владимира Путина "должен быть лишен важнейшего источника доходов за свою агрессивную политику".

Украинский посол также потребовал прекращения всех европейских инвестиций в экономику России.

"Покушение на отравление Навального с помощью химического оружия массового поражения - это не только неприкрытая угроза смерти всем критикам Путина. Это пощечина канцлеру (ФРГ Ангеле Меркель - ред.), федеральному правительству и германской общественности, которые были сознательно унижены", - полагает дипломат.

По его мнению, Путин ранее уже явно демонстрировал, что реакция Берлина на его предыдущие действия не играют для него никакой роли.

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