Маугли Лев Рубинштейн

6.09.2020, 11:46

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Лев Рубинштейн

Богатейший, надо сказать, сюжет.

Эти лукашенковские «перехваты» сочинены вне самого сомнения людьми, выросшими на кинокомедиях Гайдая. Все диалоги явно оттуда, только не такие смешные, потому что в отличие от тех претендуют на подлинность.

А еще это мне напомнило вот о чем.

Одна из подруг моей жены в юные годы подрабатывала тем, что перепечатывала на машинке произведения различных графоманов. Наиболее удачные места из этих произведений она копировала для развлечения своих гостей.

В числе ее клиентов был один настоящий бывший генерал, который, выйдя в отставку, вдруг решил, что он — драматург.

Он стал сочинять пьесы, причем почему-то из заграничной жизни.

Мне запомнилось место, где разговаривали между собой двое американских миллионеров, отрицательных, разумеется, героев. Мизансцена была примерно такой:

Мистер Джонс: «Мистер Смит, не желаете ли покушать?»

Мистер Смит: «Да, спасибо, я, пожалуй, покушаю».

(Кушает).

Сам по себе текст этого гомерического диалога из ставших уже легендарными «прослушек», где говорится то о «крепком орешке», то о том, что «мы кого хошь отравим, только бы нам не допустить Путина в Беларусь», напоминает о многом — и о советских «шпионских» кинофильмах, и о корявых русских переводах Голливудского кино («Оу! Мы намеревались как следует надрать ему задницу, но он оказался крепкий орешек, этот мистер Люкаченко!»), и даже о том эпизоде из «Маугли», где «Они назвали тебя дождевым червяком!»

Богатейший, надо сказать, сюжет. Там есть все, кроме правдоподобия, но кого особенно интересует какая-то там нудная реальность в наши гибридные, мифогенные времена, когда магическое сознание определяет соответствующее бытие.

Лев Рубинштейн, «Эхо Москвы»

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