«Каждый мой шаг и крик — это гвоздь в крышке гроба таракана» 1 6.09.2020, 12:24

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Уже месяц о его честолюбие вытирает ноги каждый уважающий себя белорус.

Telegram-канал "Баста!" публикует письмо минчанина, который планирует принять участие в Марше единства.

- Просто интересно, сегодня к вечеру таракан опять закатит истерику во дворце? Хотя вопрос риторический, конечно же закатит.

Уже месяц о его честолюбие вытирает ноги каждый уважающий себя белорус, но особенно его задевают дети и женщины, ведь он так "втирал" всем мысли о социальном государстве, а тут такое!

Сейчас я уже начинаю двигаться к точке сбора на "Пушкинской", и мне легко двигаться зная, что каждый мой шаг и крик - это гвоздь в крышке гроба таракана, его порванные нервы.

А представьте себе, как его бомбит, когда на таких акциях нас сотни тысяч, и мы подходим совсем близко к его логову.

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