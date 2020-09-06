Линас Линкявичюс: Белорусский народ не должен чувствовать себя покинутым 2 6.09.2020, 12:55

3,020

Фото: Delfi

Глава МИД Литвы призвал Евросоюз к твердости.

Доверие к внешней политике ЕС подрывается бездействием в отношении Беларуси, где блоку необходимо поощрять демократию и противодействовать влиянию России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Financial Times.

"Иногда мы реагируем слишком поздно, и наши меры разрознены и не производят никакого впечатления на общество или власть имущих. Если мы не будем выполнять наши национальные обязательства, это подорвет нашу основу. Мы должны стоять твердо", - сказал Линкявичюс.

По словам Линкявичюса, ЕС должен оказать "конкретную помощь" белорусской оппозиции.

"Белорусский народ не должен чувствовать себя покинутым. Мы должны дать им возможность оказаться среди демократических государств. Если они будут проводить реформы, они определенно могут рассчитывать на более тесное сотрудничество с ЕС, что принесет пользу обществу", - добавил он.

Литовский министр отметил, что ЕС "лучше понимает" Россию, чем 10 лет назад, но добавил: "Наши коллеги должны понимать, что то, что мы говорим, не является научной фантастикой, это происходит в реальном времени".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».