Видеофакт: Стычки протестующих и карателей в Гродно и Бресте 10 6.09.2020, 15:53

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В Гродно протестующим удалось прорвать кордон палачей Караева.

Сегодня около 13:30 в Гродно на улице Горновых встретилась толпа протестующих и каратели. Разойтись они не смогли, передает «Онлайнер».

Силовики стали стеной у пешеходного перехода. Толпа подошла вплотную к ним, и началась небольшая потасовка. Часть людей прорвалась, часть вместе с силовиками оказалась на проезжей части. Вот как это выглядело:

В Бресте тоже произошла стычка:

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