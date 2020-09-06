Видеофакт: Стычки протестующих и карателей в Гродно и Бресте

Видеофакт: Стычки протестующих и карателей в Гродно и Бресте10
- 6.09.2020, 15:53
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В Гродно протестующим удалось прорвать кордон палачей Караева.
Сегодня около 13:30 в Гродно на улице Горновых встретилась толпа протестующих и каратели. Разойтись они не смогли, передает «Онлайнер».
Силовики стали стеной у пешеходного перехода. Толпа подошла вплотную к ним, и началась небольшая потасовка. Часть людей прорвалась, часть вместе с силовиками оказалась на проезжей части. Вот как это выглядело:
В Бресте тоже произошла стычка:
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