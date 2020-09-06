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Видеофакт: Стычки протестующих и карателей в Гродно и Бресте

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  • 6.09.2020, 15:53
  • 15,690
Видеофакт: Стычки протестующих и карателей в Гродно и Бресте

В Гродно протестующим удалось прорвать кордон палачей Караева.

Сегодня около 13:30 в Гродно на улице Горновых встретилась толпа протестующих и каратели. Разойтись они не смогли, передает «Онлайнер».

Силовики стали стеной у пешеходного перехода. Толпа подошла вплотную к ним, и началась небольшая потасовка. Часть людей прорвалась, часть вместе с силовиками оказалась на проезжей части. Вот как это выглядело:

В Бресте тоже произошла стычка:

За ходом Марша единства в Беларуси вы можете наблюдать в специальном онлайне сайта Сharter97.org.

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