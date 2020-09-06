Белорусы заполнили проспект Победителей в Минске

Белорусы заполнили проспект Победителей в Минске4
- 6.09.2020, 16:09
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Видеофакт.
Колонна протестующих, участвующих в Марше единства, растянулась по проспекту Победителей.
Ее начало – рядом с Дворцом Независимости, резиденцией Лукашенко
За ходом Марша единства в Беларуси вы можете наблюдать в специальном онлайне сайта Сharter97.org.
Колонна протестующих, участвующих в Марше единства, растянулась по проспекту Победителей. Ее начало – рядом с Дворцом Независимости, резиденцией Лукашенко— Дождь (@tvrain) September 6, 2020
Видео: Маша Борзунова / Дождь pic.twitter.com/21R5WKkJYj