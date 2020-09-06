Белорусы заполнили проспект Победителей в Минске 4 6.09.2020, 16:09

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Фото: «Наша Ніва»

Видеофакт.

Колонна протестующих, участвующих в Марше единства, растянулась по проспекту Победителей.

Ее начало – рядом с Дворцом Независимости, резиденцией Лукашенко

За ходом Марша единства в Беларуси вы можете наблюдать в специальном онлайне сайта Сharter97.org.

Колонна протестующих, участвующих в Марше единства, растянулась по проспекту Победителей. Ее начало – рядом с Дворцом Независимости, резиденцией Лукашенко



Видео: Маша Борзунова / Дождь pic.twitter.com/21R5WKkJYj — Дождь (@tvrain) September 6, 2020

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