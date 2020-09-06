закрыть
6 сентября 2020, воскресенье, 17:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусы заполнили проспект Победителей в Минске

4
  • 6.09.2020, 16:09
  • 12,133
Белорусы заполнили проспект Победителей в Минске
Фото: «Наша Ніва»

Видеофакт.

Колонна протестующих, участвующих в Марше единства, растянулась по проспекту Победителей.

Ее начало – рядом с Дворцом Независимости, резиденцией Лукашенко

За ходом Марша единства в Беларуси вы можете наблюдать в специальном онлайне сайта Сharter97.org.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко больше не президент Беларуси
Лукашенко больше не президент Беларуси Линас Линкявичюс
«Мы долго запрягаем, но, тронувшись с места, не остановимся»
«Мы долго запрягаем, но, тронувшись с места, не остановимся»
Наша непобедимая армия
Наша непобедимая армия Ирина Халип
Сепаратизм уже стал главной идеологией на БТ?
Сепаратизм уже стал главной идеологией на БТ? Любовь Лунева