Александр Мех: Мы стали белорусским чудом, которое потрясло мир 6.09.2020, 17:24

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Александр Мех

Фото: svaboda.org

С 9 августа не прошло и месяца, но за это время из населения мы превратились в народ.

Во многих городах Беларуси проходят сегодня Марши единства. Вышли на марш и жители Кобрина Брестской области. На акции выступил житель города, активист Александр Мех. Текст выступления опубликовали в «Фейсбуке»:

- Дорогие земляки, дорогие кобринчане!

Прошло меньше месяца с 9 августа, когда вся страна заявила, что мы не хотим жить во лжи, в стране коррумпированных, обнаглевших, аморальных чиновников, в стране, где нам отвели место рабов. Мы громко заявили, что наш выбор – это «страна для жизни». Страна справедливости, мира, благополучия, страна, где закон защищает наши права, свободу, жизнь.

Но наш выбор решили убить, расстрелять, забросать гранатами, изнасиловать, избить дубинками, бросить в тюрьмы. Мы выстояли, окрепли, получили моральную поддержку всех народов мира. Мы стали белорусским чудом, которое потрясло мир.

С 9 августа не прошло и месяца. Но за это время мы прожили большую жизнь. Из населения мы превратились в народ, который осознал свои интересы и приоритеты.

Власть, потерявшая легитимность и утратившая связь с реальностью, продолжает репрессии, преследуя активистов, составляя на них административные протоколы, пытаясь запугать гражданское общество. При этом не заведены уголовные дела на виновных за насилие над мирными гражданами, за убийства, за пытки.

В рядах милиции остаются садисты и насильники, не понесшие наказание, которые представляют прямую угрозу всему обществу.

Мы продолжаем свою борьбу.

Мы требуем немедленного ухода Лукашенко со своего поста.

Мы требуем немедленного освобождения всех политзаключенных.

Мы требуем прекращения репрессий и привлечения к ответственности их организаторов и исполнителей.

Мы требуем проведения новых честных выборов.