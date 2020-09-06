Жители Глубокого вышли на улицы 1 6.09.2020, 17:37

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Еще один белорусский город присоединился к Маршу единства.

Жители Глубокого собрались на центральной площади, где вначале пели белорусские песни, затем выстроились в цепь солидарности, а потом прошли маршем по городу под песни «Перемен» и «Муры», передает «Радыё Рацыя».

Неподалеку дежурили сотрудники Глубокского ГАИ и останавливали машины, которые сигналили в знак солидарности. По словам одного из участников акции, протестующим даже удалось помочь одному из водителей:

- Увидели, что черную машину остановил гаишник. Все согласились помочь водителю и пошли колонной в его сторону. Сотрудник ГАИ это увидел, быстро отпустил машину и вернулся к своим. Мы даже не успели подойти.

С учетом того, что часть жителей Глубокого уехала в столицу на Марш единства, акция в города собрала примерно столько же людей, сколько неделю назад.

Акция прошла без задержаний.

За ходом Марша единства в Беларуси вы можете наблюдать в специальном онлайне сайта Сharter97.org.

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