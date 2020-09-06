Фотофакт: Барановичи 6 сентября 6.09.2020, 17:56

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Фото: intex-press.by

В воскресенье, около 14.00, жители Барановичей стали собираться на Марш в своих микрорайонах.

Как и в предыдущие воскресенья, 6 сентября горожане собрались на площади Ленина, пишет intex-press.by.

В воскресенье, около 14.00, жители Барановичей стали собираться на марш в своих микрорайонах: Северном, Боровках, Южном, Восточном и на Третьяках, чтобы потом встретиться в центре города.

Фото: intex-press.by

Колонна собралась в центре и двинулась в сторону стадиона, а потом развернулась обратно.

Люди скандировали: «Жыве Беларусь!». Проезжающие мимо автомобилисты сигналили в знак поддержки. Митингующие кричали: «Далучайся!», «Это наш город!».

Сейчас колонна движется по улице Комсомольской к молодому парку.

Фото: intex-press.by

Фото: intex-press.by

Фото: intex-press.by

Фото: intex-press.by

Фото: intex-press.by

Фото: intex-press.by

Фото: intex-press.by

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