Фотофакт: Барановичи 6 сентября
- 6.09.2020, 17:56
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В воскресенье, около 14.00, жители Барановичей стали собираться на Марш в своих микрорайонах.
Как и в предыдущие воскресенья, 6 сентября горожане собрались на площади Ленина, пишет intex-press.by.
В воскресенье, около 14.00, жители Барановичей стали собираться на марш в своих микрорайонах: Северном, Боровках, Южном, Восточном и на Третьяках, чтобы потом встретиться в центре города.
Колонна собралась в центре и двинулась в сторону стадиона, а потом развернулась обратно.
Люди скандировали: «Жыве Беларусь!». Проезжающие мимо автомобилисты сигналили в знак поддержки. Митингующие кричали: «Далучайся!», «Это наш город!».
Сейчас колонна движется по улице Комсомольской к молодому парку.