Как водитель BMW отказался сдавать назад, вынудив посторониться авто без номеров, и сорвал аплодисменты 2 6.09.2020, 18:05

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Фото: onliner.by

Это была вторая победа жильцов минского ЖК «Каскад».

Вчера, 5 сентября, в минский ЖК «Каскад» прибыли сотрудники МЧС на автокране в сопровождении людей в балаклавах, пишет «Онлайнер». Во время развернувшейся «спецоперации» эмчеэсовцы пытались снять растяжки с бело-красно-белыми флагами. Но не только жильцы, спасавшие стяги, сорвали аплодисменты. Люди скандировали «Молодец!» водителю BMW, отказавшемуся сдавать назад при встречном разъезде с микроавтобусом Volkswagen, двигавшимся без регистрационных знаков.

Когда спецтехника в сопровождении машины ГАИ, автозака и микроавтобуса без номеров уже собиралась покидать территорию жилого комплекса, журналисты стали свидетелями курьезной сценки.

Автокран МЧС, у которого, говорят, длина вылета стрелы составляет аж 90 метров, долго не мог развернуться. Пока водитель при активной помощи коллег и силовиков маневрировал, на местном проезде скопилось несколько автомобилей. Движение по территории ЖК ведь никто не отменял.

Фото: onliner.by

Первым в колонне был микроавтобус Volkswagen без номеров. Однако человеку в маске, находившемуся за рулем, не удалось быстро и оперативно проехать. Встречный водитель BMW наотрез отказался уступать дорогу.

«Запрещается участие в дорожном движении транспортного средства без установленных в предусмотренных местах регистрационных знаков (временных номерных знаков), транспортного средства, имеющего следы видоизменения или уничтожения регистрационных знаков (временных номерных знаков), а также маркировок кузова, шасси, рамы, нанесенных на них ранее организацией (заводом)-изготовителем (за исключением зарегистрированных в установленном порядке)» (пункт 194.2 ПДД).

Фото: onliner.by

И не обязан был! По ПДД, напомним, при встречном разъезде водитель, со стороны которого имеется препятствие, обязан уступить дорогу.

Подобные конфликты регулярно возникают во дворах и на узких улочках, заставленных автомобилями. Но в этой истории пикантности добавляло то, что именно силовики обязаны были уступать дорогу.

Кто кого? Собравшиеся жильцы комплекса встали на сторону водителя BMW. К нему же поспешили сотрудники ГАИ. Однако это, похоже, мало смутило мужественно отстаивавшего свои права мужчину. Не меньше восхищения вызвала его пассажирка, которая невозмутимо в это время поправляла макияж.

Фото: onliner.by

«Если встречный разъезд транспортных средств затруднен, то водитель, на стороне которого имеется препятствие для дорожного движения, обязан уступить дорогу» (пункт 98 ПДД).

Ситуация, казалось, все больше накалялась. Люди советовали сотрудникам ДПС вспомнить о ПДД. Однако после непродолжительной беседы именно водитель микроавтобуса стал сдавать назад. Это вызвало всеобщий восторг.

— Мо-ло-дец! — неистово аплодировали люди водителю BMW, не сдавшемуся под напором силовиков.

Фото: onliner.by

Это была вторая за последние часы маленькая победа жильцов ЖК «Каскад». Ранее, напомним, за два с половиной часа с начала спецоперации, в ходе которой был задействован уникальный для Беларуси автокран, как минимум один экипаж ГАИ, около двух десятков силовиков, удалось «справиться» с тремя растяжками (флаги люди успели затащить в окна). А ведь еще не менее пяти продолжали висеть между домами.

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