Ученые: Антитела к COVID-19 сохраняются четыре месяца 6.09.2020, 18:23

1,788

Специалисты опубликовали новое исследование.

Защитные антитела к COVID-19 присутствуют в крови пациентов четыре месяца после выздоровления. После этого люди могут заразиться снова, пишет healthinfo.ua.

Согласно опубликованному во вторник исследованию, уровни антител к новому коронавирусу росли, а затем оставались стабильными в течение четырех месяцев у более чем 90% выздоровевших пациентов с COVID-19 в Исландии. Ранее эти показатели резко падали в течение нескольких месяцев после выздоровления, что поднимало среди ученых вопрос о продолжительности иммунитета, обеспечиваемого вирусом. Новое исследование проводилось силами компании deCode Genetics. Его авторы измерили уровни антител у более чем 30 000 исландцев, чтобы определить, сколько людей в стране было инфицировано SARS-CoV-2.

Основываясь на результатах, они подсчитали, что около 1% населения прошли через COVID-19. Из этой группы 56% получили подтвержденный диагноз после лабораторного анализа методом ПЦР. Еще 14% не получили анализа, но попали в карантин после контакта с носителями вируса. У оставшихся 30% лишь тесты на антитела показали прошлую инфекцию. Исследователи сообщили, что среди 1 215 человек с подтвержденным ПЦР вирусом у 91% уровень антител повышался в течение первых двух месяцев после постановки диагноза, а затем стабилизировался.

Опубликованные в The New England Journal of Medicine результаты касались однородной популяции людей в одной стране, поэтому они могут отличаться от аналогичных исследований в других частях мира с более разнообразным населением. Самим ученым все еще неясно, защитят ли эти антитела пациентов от повторного заражения. Возможно, для полноценной защиты все-таки требуется вакцина.

