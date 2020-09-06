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«Один за всех, все за одного»: Марш единства в Бобруйске

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  • 6.09.2020, 20:38
  • 4,556
«Один за всех, все за одного»: Марш единства в Бобруйске
Фото: vbobruisk.by

Сотни жителей города собрались в центре.

Вся Беларусь 6 сентября объединилась в Марше единства. «Вечерний Бобруйск» показал, что происходило в этот день в Бобруйске.

Собравшиеся днем в районе главной площади города бобруйчане мирно общались между собой, и часто звучала фраза: «Мы – один народ», а одним из главных лозунгов организованного марша стал: «Один за всех, все за одного».

У фонтана на площади было около полутора сотен человек. Когда колонна направилась по Минской, людей стало ощутимо больше. По подсчетам по видео – больше 500.

Фото: vbobruisk.by
Фото: vbobruisk.by
Фото: vbobruisk.by
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