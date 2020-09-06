«Крумкачы» опять хлопали в начале матча

«Крумкачы» опять хлопали в начале матча2
- 6.09.2020, 19:49
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Их поддержала и скамейка запасных.
В начале матча «Гомель» — «Крумкачы» футболисты в очередной раз проявили солидарность с протестующими. После стартового свистка они встали и начали хлопать в ладоши. Их поддержала и скамейка запасных, пишет tut.by.
В первый раз такую акцию организовали тоже «Крумкачы» — в первом матче мужских команд со зрителями после выборов. После этого ее повторяли другие команды.
Отметим, что этот матч «Крумкачы» проводили без зрителей «по инициативе милиции», несмотря на обещания главы АБФФ.