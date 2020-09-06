К парню, который попал в реанимацию с допроса, не пустили даже мать 12 6.09.2020, 20:05

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Это уже второе его пребывание в больнице после контакта с силовиками.

Очень звучным стало в Беларуси дело минского подростка Тимура М., который уже второй раз попал в реанимацию после общения с силовиками. Недавно появилось видео, в котором подросток на больничной койке в реанимации говорит, что милиционеры – адекватны, передает «Белсат».

Ночью с 12-го на 13-го августа Тимур М. попал в реанимацию 3-й городской детской клинической больницы. Туда его привезли из Партизанского РУВД белорусской столицы. По словам Тимура, его избивали и пытали во время задержания и в отделении милиции. Состояние парня было настолько тяжелым, что врачи решили ввести его в искусственную кому.

3 сентября парня вызвали в Следственный комитет на допрос по уголовному делу об участии в массовых беспорядках. Подростку вменяли также участие в вооруженном нападении на водителя грузового автомобиля МАЗ, который приехал эвакуировать неисправный троллейбус у метро «Пушкинская» в Минске 10-го августа. Следственный комитет опубликовал соответствующее видео, которое должно было свидетельствовать о вине подростка.

На допросе Тимуру М. стало плохо. Его снова доставили в реанимацию, но уже 2-й клинической больницы в Минске. Родные Тимура рассказали, что к нему в больницу приезжала мать, но ее не пустили к сыну и не приняли передачу, которую она ему привезла. Вечером 5-го сентября на телеграм-канале «Жёлтые сливы» было опубликовано видео, на котором Тимур на больничной койке рассказывает, что попал в больницу с повышенным давлением.

«Прошу не распускать фейки о моем здоровье. Да, я действительно под конвоем, но ребята – не звери, адекватные», – сказал подросток. Это видео перепостил также телеграм-канал официального информационного агентства «БелТА».

«Белсат» дозвонился в отделение реанимации 2-ой клинической больницы. Дежурный реаниматолог Татьяна Сергеевна Толочко пояснила, что сведения о диагнозе парня могут дать только его родным. Врач отметила, что мать Тимура не впустили к нему, так как парень находится под следствием и свидание с ним может состояться таким образом, как если бы он находился в следственном изоляторе. Кто сделал видео, врач не знает.

«В обычной ситуации такое, чтобы кто-то в реанимации делал видео, – просто невозможно. Точно это не могли сделать родные парня», – отметила реаниматолог.

Родные подростка отказываются от комментариев. В Следственный комитет дозвониться пока также не удалось.

26-го августа бывший министр здравоохранения, а ныне председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник заявил, что пострадавший подросток находился под воздействием психотропных веществ и поэтому «получил в морду». Медицинские документы, которые были в распоряжении родных Тимура, не подтверждают наличия психотропов в его организме.