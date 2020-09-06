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Елена Левченко: Надо выстоять, надо держаться вместе

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  • 6.09.2020, 20:09
  • 2,821
Елена Левченко: Надо выстоять, надо держаться вместе
Фото: fiba.com

Белорусская баскетболистка пришла сегодня на Марш единства.

Белорусская баскетболистка Елена Левченко на сегодняшнем марше дала комментарий «Белсату»:

- Там (указывает на Дворец Независимости) нужно, чтобы нас услышали. Нас не слышат. Посмотрите, приходим уже в который раз. Мы ничего не делаем противозаконного, культурно себя ведем. Мы просим только, чтобы нас услышали. Пока не слышат, потому что я могу сказать? Надо выстоять, надо держаться вместе.

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