Елена Левченко: Надо выстоять, надо держаться вместе

Елена Левченко: Надо выстоять, надо держаться вместе3
- 6.09.2020, 20:09
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Белорусская баскетболистка пришла сегодня на Марш единства.
Белорусская баскетболистка Елена Левченко на сегодняшнем марше дала комментарий «Белсату»:
- Там (указывает на Дворец Независимости) нужно, чтобы нас услышали. Нас не слышат. Посмотрите, приходим уже в который раз. Мы ничего не делаем противозаконного, культурно себя ведем. Мы просим только, чтобы нас услышали. Пока не слышат, потому что я могу сказать? Надо выстоять, надо держаться вместе.