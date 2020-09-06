Минчанин уволился из газеты БЕЛТА в знак протеста 2 6.09.2020, 20:18

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История Петра Овода.

Минчанин Петр Овод два года проработал в одной из газет при БЕЛТА — верстал плюс вел колонку о культуре. Но после того, что произошло на улицах Минска 9−11 августа, он решил, что больше не может работать на государственное издание, и положил заявление на стол, пишет tut.by.

— Что я делал в БЕЛТА? Я прибился из газеты «Семь дней» — это такой на две трети развлекательный ежедневник. Верстал плюс вел колонку про книги, новинки кино и сериалов, — рассказывает Петр. — Я проработал там два года, которые закончились 13 августа.

Желание уволиться у меня назревало еще на старте избирательной кампании. Но брутальность разгона и 80% усилили напряжение. Так что я вышел на работу во вторник и сразу же подал заявление, сказав: «Вы же понимаете, что произошло в стране, и я с этим как бы не согласен». И мне сразу же его подписали — по соглашению сторон.

Спустя два дня Петр забрал трудовую. Причем на тот момент он не знал, чем будет заниматься и в принципе на что жить. Конечно, у него была четверть ставки в одной из независимых газет, но заработанного там хватало только на покрытие «кредитов-рассрочек». После всех выплат на жизнь оставалось рублей 60.

— Нет, мне не было страшно — за свои 35 лет я сменил пять или шесть работ, так что был уверен, что что-то найду.

— Я вообще доволен по поводу того, как все повернулось, потому что у меня еще есть оптимизм по поводу будущего. Перед выборами у меня был пессимистичный настрой — что повторится 2010 год плюс-минус в том же сценарии: одна ночь протестов, тысяча арестованных, и все стихнет и погрузится в депрессию и эмиграцию. Но сейчас все иначе — воскресные марши, глухонемые продают на улицах бело-красно-белые флаги. Так что в личном плане — да, наверное, я доволен.

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