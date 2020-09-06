Участник Марша единства: По ощущениям, снова вышел весь Минск
- 6.09.2020, 20:35
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Минчанин рассказал о впечатлениях после сегодняшней акции.
Мы не отступим. Каждый такой день, каждый выход на улицы - это удар по системе, добротная такая рана на теле таракана.
«Не знаю, сколько нас сегодня было, - пишет участник Марша единства в телеграм-канале «Баста!». - Но по ощущениям, снова вышел весь Минск.
Дух этого самого единства просто приумножал количество людей на улицах, и казалось, что нашим легионам нет конца.
Кстати, «космонавты» это тоже почувствовали, поэтому наверное и истерить стали, махая кулачонками уже "после драки", бегая за теми, кто шел один.
Подведу итог, лично от себя: мы не отступим. Каждый такой день, каждый выход на улицы - это удар по системе, добротная такая рана на теле таракана.
Хоть тараканы и живучи, но даже они не в силах вечно жить в страхе.
А он боится. Точно».