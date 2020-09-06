Как судили задержанного на студенческой акции парня, которого затаскивали в милицейский бус за ноздри 6.09.2020, 19:20

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Фото: tut.by

Медики диагностировали у 21-летнего Ильи Сенько сотрясение мозга.

При задержании в районе минского стадиона “Динамо” на студенческой акции протеста Илью Сенько 1 сентября избили, в милицейский автобус его затягивали за ноздри, после чего в РУВД вызвали скорую, пишет spring96.org.

Несмотря на то, что медики ему диагностировали сотрясение мозга, его отправили в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина. Суд над ним состоялся через два дня после задержания. 21-летнего парня осудили на 15 суток административного ареста за участие в 2несанкционированной акции протеста» по статье 23.34 КоАП. Адвокат Ильи считает, что парень "стал очередной жертвой милицейского беспредела и незаконного задержания".

Дело рассматривала через скайп судья суда Ленинского района Минска Марина Запасник. На суде Илью Сенько обвиняли по двум статьям КоАП: 23.34 (участие в несанкционированной акции протеста) и 23.4 (сопротивление сотрудникам милиции).

По протоколу "1 сентября он принял активное участие в «несанкционированном уличном шествии» без соответствующего решения Мингорисполкома с целью публичного выражения своего требования о проведении честных выборов в Республике Беларусь, в ходе которого, действуя совместно с группой граждан, двигался по проезжей части, выкрикивал провокационные лозунги, хлопая в ладоши".

В протоколе сотрудники РУВД Ленинского района Минска указали, что Илья Сенько при задержании в Минске 1 сентября на улице Кирова, 8 "на неоднократные и понятные требования, высказанные сотрудником милиции, о соблюдении им общественного порядка, отвечал категорическим несогласием, продолжил свои противоправные действия, а именно отказывался пройти в служебный автотранспорт, при доставлении в служебный автотранспорт упирался ногами, размахивал руками и пытался вырваться, чем умышленно оказал неповиновение законным требованиям сотрудника милиции".

На суде Илья Сенько заявил, что сотрудники милиции его жестоко задерживали и избивали при задержании. По его словам, ему выдавливали левый глаз, порвали ноздрю, в милицейском автобусе милиционеры его били руками и ногами. Медики ему диагностировали легкое сотрясение мозга, о чем есть соответствующая справка о причинении телесных повреждений. Защитница Ильи Людмила Казак заявляла ходатайство о приобщении этой справки к материалам дела, чтобы зафиксировать факт применения насилия сотрудниками милиции при задержании, но судья решила, что это не имеет отношения к делу. Судья Марина Запасник заявила, что если есть претензии к действиям сотрудников милиции, то они обжалуются в ином порядке, и “ни в коем случае не в этом заседании”.

На суде Ильи Сенько свидетельствовал сотрудник ОМОНа Павел Мелюх, который задерживал Илью. Адвокат Людмила Казак усомнилась в подлинности личности свидетеля, так как он свидетельствовал в маске по видеосвязи. Но судья заверила, что она установила его личность, и нет оснований не доверять этому. На процессе сотрудник ОМОНа Мелюх не помнил, выкрикивал ли парень какие-то лозунги во время шествия, хлопал ли в ладоши. Когда судья отметила, что так утверждается в протоколе, то он сказал, что значит так и было. Но на процессе 3 сентября он уже этого не помнил, так как действия происходили два дня назад.

Во время суда выяснилось, что на сотруднике милиции во время задержания работал видеорегистратор. Судья объявила перерыв для истребования этой видеозаписи, но сделать этого не удалось, так как “при архивировании видеозапись была повреждена и не подлежит воспроизведению”.

Также на суде свидетельствовал знакомый Ильи Михаил Тананко, но судья Запасник признала его показания недействительными и ”данными с целью уйти от ответственности, поскольку свидетель находится в приятельских отношениях с Сенько".

Илья Сенько на суде заявил, что он не согласен ни с первой, ни со второй статьей, по которым его обвиняют. По мнению защитницы Людмилы Казак, 21-летний парень Илья "стал очередной жертвой милицейского беспредела и незаконного задержания".

В результате, Илью Сенько обвинили в том, что он участвовал в «несанкционированной акции протеста».

"Поскольку Илья Сенько принял участие в организованном массовом движении группы граждан по проезжей части улицы в целях выражения протеста против проведенных выборов и их результатов, доказано, что он принял участие в уличном шествии”, — пришла к выводу судья Ленинского района Минска Марина Запасник.

При этом судья не согласилась с протоколом, где утверждалось, что имело место также и сопротивление сотрудникам милиции.

"Отказ пройти в служебный автотранспорт, размахивание руками, попытки вырваться не образуют сами по себе состава правонарушения, предусмотренного статьей 23.4 КоАП”, — утверждается в постановлении суда.

В результате судья Ленинского района Минска Марина Запасник осудила Илью Сенько по ст. 23.34 КоАП на 15 суток административного ареста.

На данный момент его перевели для отбывания наказания в изолятор временного содержания в Жодино.