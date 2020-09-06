«Деньги у таракана и его банды скоро закончатся»5
- 6.09.2020, 21:01
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Подумай, что еще можешь для этого сделать, чтобы ускорить этот процесс.
- Солидарность людей тесна связана с забастовкой, - пишет телеграм-каналу «Баста» читатель. - Что бы кто не говорил, а количество протестующих явно свидетельствует о том, что при Лукашенко бюджет пополняться больше не будет.
Никогда не поверю в то, что все эти сотни тысяч, может уже и больше миллиона по всей стране протестуют ради того, чтобы завтра с чистой совестью занять рабочее место и отстегивать дань таракану в виде налогов и поборов.
Все эти люди, все мы будем делать всё, чтобы навредить режиму. Чем больше силовики будут давить, тем сильнее будет наш инерционный возврат.
А это в свою очередь означает, что деньги у таракана и его банды скоро закончатся. Подумай, что ты еще можешь для этого сделать, как ускорить этот процесс. Хочется уже праздника Победы поскорее.