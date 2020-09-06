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Известный футбольный тренер Василий Хомутовский принял участие в Марше единства

  • 6.09.2020, 21:23
Известный футбольный тренер Василий Хомутовский принял участие в Марше единства

Фотофакт.

Известный белорусский тренер Василий Хомутовский в Минске принял участие в мирном марше протеста, пишет «Трибуна».

Фотографию со специалистом опубликовал пользователь Эльшад Акберов в своем инстаграме.

«Встретил на марше афигенного вратаря Василия Хомутовского. Спасибо за твою гражданскую позицию», – написал Акберов.

Напомним, на этой неделе Василий Хомутовский покинул пост тренера вратарей брестского «Динамо». Ранее он публично высказывался о происходящем в Беларуси после президентских выборов и призывал силовиков остановить насилие.


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