Известный футбольный тренер Василий Хомутовский принял участие в Марше единства 6.09.2020, 21:23

Фотофакт.

Известный белорусский тренер Василий Хомутовский в Минске принял участие в мирном марше протеста, пишет «Трибуна».

Фотографию со специалистом опубликовал пользователь Эльшад Акберов в своем инстаграме.

«Встретил на марше афигенного вратаря Василия Хомутовского. Спасибо за твою гражданскую позицию», – написал Акберов.

Напомним, на этой неделе Василий Хомутовский покинул пост тренера вратарей брестского «Динамо». Ранее он публично высказывался о происходящем в Беларуси после президентских выборов и призывал силовиков остановить насилие.