«Саня, ты запарил»: с какими плакатами вышли брестчане на Марш единства 5 6.09.2020, 21:33

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По Брестy сегодня гуляла многотысячная колонна.

Очередная акция протеста состоялась в первое воскресенье сентября. Люди собрались в центре и многотысячной колонной вновь пошли гулять по Бресте, пишет b-g.by.

«Баня кровь не смоет», «Саня, ты запарил», «На наши налоги вскормил гестапо», «Вася! Брест гордится!» (в поддержу тренера Василия Хомутовского – прим. ред.), «Овцы, крысы, алкаши, наркоманы здесь», «Іду, бо накіпела», «Саша, твой сексизм тебя сгубил» – эти и другие надписи можно было сегодня увидеть на плакатах в Бресте

Были плакаты в поддержку IT-компании PandaDoc, в минском офисе которой 2 сентября прошли обыски, ее сотрудников допрашивали, возбудили уголовное дело по части 4 статьи 210 УК Республики Беларусь и задержали четырех человек.