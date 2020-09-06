Ученые: Тяжелую форму коронавируса можно определить по простому анализу крови 6.09.2020, 21:41

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Опубликовано новое исследование специалистов из Каролинского института.

Анализ крови при поступлении в больницу, показывающий наличие или отсутствие коронавируса SARS-CoV-2, может выявить пациентов с высоким риском тяжелого COVID-19. У госпитализированных пациентов без вируса в крови есть хорошие шансы на быстрое выздоровление.

Об этом говорят исследователи из Каролинского института и больницы Дандерида в новом исследовании, опубликованном в научном журнале Clinical Infectious Diseases, пишет healthinfo.ua.

Образцы крови были взяты у пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19 в течение трех дней после поступления в отделение инфекционных заболеваний больницы Дандерид, Швеция. Пациенты с измеримыми уровнями коронавируса SARS-CoV-2 в крови в семь раз чаще имели критические симптомы и в восемь раз чаще умирали в течение 28 дней.

«Этот легкодоступный тест позволяет нам идентифицировать группы пациентов с высоким или низким риском тяжелой формы COVID-19, что позволяет нам лучше направлять лечение и наблюдение за этими пациентами», - говорит ведущий автор исследования Карл Хагман, консультант по инфекционным заболеваниям в Danderyd.

Ученые проанализировали наличие вирусной РНК в крови, используя стандартную больничную технику, называемую ПЦР, на образцах, взятых у 167 пациентов. У 61 пациента был измеряемый уровень вируса в крови, и 15/61 (25 процентов) умерли в течение 28 дней после забора крови. Это можно сравнить с тремя смертельными случаями (3 процента) среди 106 пациентов, у которых не было измеряемого уровня вируса в крови.

Наличие коронавируса в крови увеличивается с возрастом и гораздо чаще встречается у пациентов старше 60 лет.