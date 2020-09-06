Марш единства в Могилеве: яркий фоторепортаж 6.09.2020, 22:14

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Фото: mogilev.online

Многотысячная колонна скандировала: «Уходи!», «Это наш город».

6 сентября могилевчане уже традиционно вышли на акцию протеста, пишет mogilev.online.

В Марше единства в Могилеве участвовали тысячи человек. На акции эффектно появился Александр Страх — ветеран военно-морского флота. Он посещает все акции протеста.

Среди протестующих были и те, кто пришел поддержать специалистов компании PandaDoc, на которых завели уголовные дела.

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