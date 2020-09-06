закрыть
6 сентября 2020, воскресенье, 23:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Марш единства в Могилеве: яркий фоторепортаж

  • 6.09.2020, 22:14
  • 4,649
Марш единства в Могилеве: яркий фоторепортаж
Фото: mogilev.online

Многотысячная колонна скандировала: «Уходи!», «Это наш город».

6 сентября могилевчане уже традиционно вышли на акцию протеста, пишет mogilev.online.

В Марше единства в Могилеве участвовали тысячи человек. На акции эффектно появился Александр Страх — ветеран военно-морского флота. Он посещает все акции протеста.

Среди протестующих были и те, кто пришел поддержать специалистов компании PandaDoc, на которых завели уголовные дела.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко больше не президент Беларуси
Лукашенко больше не президент Беларуси Линас Линкявичюс
«Мы долго запрягаем, но, тронувшись с места, не остановимся»
«Мы долго запрягаем, но, тронувшись с места, не остановимся»
Наша непобедимая армия
Наша непобедимая армия Ирина Халип
Сепаратизм уже стал главной идеологией на БТ?
Сепаратизм уже стал главной идеологией на БТ? Любовь Лунева