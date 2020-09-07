На Марше единства в Могилеве девушка «заглянула в душу» милиции 6 7.09.2020, 8:15

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Фото: «Радыё Свабода»

Акция в это воскресенье стала самой яркой за всю историю протестов в городе.

В Могилеве Марш единства не стал самой массовой акцией за время местных протестов против результатов выборов, но его участники на этот раз были более решительными в противостоянии с милиционерами. В шествии по центральным улицам города приняли участие несколько тысяч человек, сообщает «Радыё Свабода».

Участники традиционно начали собираться на площадке перед торговым центром «Атриум», заставленной с прошлых выходных торговыми павильонами.

На площадке произошла стычка с милиционерами. По словам очевидцев, спровоцировал ее оператор в штатском. Он подходил к людям и снимал их лица. В ответ послышалось «позор», «уходи». Мужчина начал махать рукой, провоцируя людей, чтобы кричали громче. Люди отреагировали тем, что бросились к нему. Спасли мужчину милиционеры, но и их самих вытеснили с площадки. С некоторых сорвали маски. Оператор вскочил в милицейский микроавтобус и уехал.

Одна из протестующих, которая в беседе с журналистом представилась Люцией, подошла к милиционеру и долго смотрела ему в глаза. Девушка рассказывает, что ее знакомого задержали ранее в Бобруйске, и увидев, какими мизерными выглядят милиционеры в окружении возмущенных людей, она не смогла сдержать эмоции и через глаза попыталась «заглянуть им в душу».

«Пересказать словами то, что чувствовало в тот момент, невозможно, но в моих глазах, видимо, можно было рассмотреть ненависть, - говорит женщина. - Я не злой человек, но то, что делала милиция после выборов, породило у меня только такое чувство. Это ответ на их злость и агрессию против обычных людей, которые вышли на мирный протест».

Среди традиционных лозунгов протестующие чаще всего выкрикивали «Один за всех и все за одного», «Могилев — это наш город». На этот раз больше было белорусскоязычных лозунгов: «Далучайся!», «Ганьба!».

Когда протестующие двинулись от «Атриума» по центральной улице Первомайской, колонна насчитывала несколько тысяч. Их, традиционно сигналя, приветствовали автомобилисты.

Возле горисполкома милиционеры организовали оцепление, но протестующие его прорвали.

Завершился Марш единства возле Драматического театра.

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