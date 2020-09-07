Белорусы затянули пояса и перешли к самым базовым товарам 11 7.09.2020, 8:35

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Луканомика оставляет большинству населения возможность покупать только продукты.

Статистика фиксирует, что население ужалось в потреблении и старается экономить на товарах и услугах. Прежним спросом у белорусов пользуются лишь основные продукты, пишут banki24.by.

Каждый квартал власти исследуют, как живет средняя белорусская семья и типичный белорус. Для этого чиновники организуют выборочный опрос населения об уровне жизни. Выборка составляется так, чтобы максимально соответствовать демографии всей страны. Участие в обследовании добровольное, выбывших заменяют респондентами, которые аналогичны по социальным характеристикам.

Одно из главных понятий, которое используют статорганы, — домашнее хозяйство. Домашнее хозяйство — человек или группа людей, живущих совместно и делящих свои расходы. У каждого домашнего хозяйства есть денежные расходы. Денежные расходы — это расходы на покупку товаров и оплату услуг, на оплату налогов, сборов, взносов и других платежей, а также на накопление сбережений.

Во 2 квартале 2020-го денежные расходы в среднем на домашнее хозяйство составили 1 357 BYN в месяц. По сравнению с идентичным кварталом 2019-го денежные расходы выросли на 5,3%. Годовая инфляция за тот же отрезок времени составила примерно столько же.

Значит рост реальных денежных доходов домохозяйств прекратился. Понятное дело, что у домашних хозяйств кроме расходов есть источники доходов. Денежные доходы домашних хозяйств — это суммы от оплаты труда, доходы от предпринимательства, пенсии, стипендии, пособия, доходы от собственности, от продажи недвижимости, личного и домашнего имущества, сельхозпродукции из личного подсобного хозяйства.

Денежные доходы во 2 квартале составили 1 326 BYN в месяц. Относительно 2019 года они выросли на 4,5%. С поправкой на инфляцию доходы несколько упали к прошлому году. Главной частью денежных расходов являются потребительские.

Потребительские расходы — это траты домашних хозяйств на питание, покупку алкоголя и табака, непродтоваров и оплату услуг. Во 2 квартале средние потребительские расходы составили 995,1 BYN в месяц.

По сравнению с 2019 годом такие расходы увеличились на 3,2%. С учетом инфляции траты на потребительские нужды снизились к прошлому году. Львиную долю в потребительских расходах белорусов имеют траты на питание. Во 2 квартале эта доля составила 38,9% (против 36,5% годом ранее).

Такая структура потребительских расходов говорит о бедности основной массы населения. В странах Центральной и Западной Европы удельный вес расходов на питание в 2–4 раза ниже, чем в Беларуси.

Расходы на питание во 2 квартале составили 387,3 BYN в месяц. По сравнению с 2019 годом эти расходы выросли на 10%. В общем имеем весьма неприглядную картин: растут траты на продукты питания, но прочие потребительские расходы стагнируют.

Из-за девальвации белорусы не могут себе позволить прежний набор товаров и услуг.

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