Продолжаем наступление: план действий на 7 сентября 3 7.09.2020, 8:41

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Фото: ТАСС

У властей сдают нервы, поэтому мы - на правильном пути.

Телеграм-канал «Баста!» обратился к гражданам Беларуси утром 7 сентября:

— Доброе утро, друзья, у властей сдают нервы, а это значит, что мы - на правильном пути. Сейчас главное - не ослабевать натиск.

Сотни тысяч белорусов вышли на Марш мира и независимости в десятках населенных пунктов страны. Сегодня мы снова показали, кто настоящий хозяин страны. И от этого у трусливого деда случился очередной припадок.

Нападения бандитов-лукашистов на мирных демонстрантов - это агония тараканьей своры. Радует, что с каждым днем они все чаще получают отпор. Защищать своих - это краеугольный камень нашего единства. Учимся солидарности и смелости прямо на улицах.

Каждый день протестов - это сильнейший удар по таракану и его системе. Мы становимся сильнее, а он теряет последние ресурсы, сторонников и остатки влияния.

Продолжаем наступление!

Ключевые направления - ежедневные уличные акции, поддержка студенческих протестов, забастовки и саботаж и вечерний карнавал свободы во всех городах и районах.

Сегодня пройдут суды над задержанными на выходных участниками Марша единства, студенческих протестов и Женского марша мира. Нужна поддержка! Минчане, приходим к зданиям судов Заводского, Московского, Фрунзенского, Советского и Центрального районов. Жители других городов, где прошли задержания, также приходим к зданиям судов. Поддерживаем своих.

Пока мы едины - мы непобедимы!

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