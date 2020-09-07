Названа дата введения санкций ЕС против режима Лукашенко 25 7.09.2020, 9:02

16,863

Списки чиновников, ответственных за фальсификации и насилие против граждан, планируют расширять.

Санкции Европейского Союза против белорусских чиновников и силовиков, ответственных за фальсификацию выборов и насилие против граждан, вступят в силу не позднее 21 сентября, сообщил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек. Он также спрогнозировал, что список лиц, на которых ЕС накладывает санкции, будет расширен передает zn.ua со ссылкой на ТАСС.

«Считаю, что санкции ЕС вступят в силу не позже 21 сентября. Первоначально в санкционный список входило 20 лиц, ответственных за манипуляции в ходе выборов и применение силы против участников акций протеста. Мы вновь наблюдаем жестокое обращение с мирными демонстрантами, так что данный список в ближайшие дни мы можем расширить», - рассказал глава МИД Чехии в воскресенье, 6 сентября.

Санкции против режима Лукашенко вводит не только Евросоюз, но и отдельные государства ЕС: Литва, Латвия, Эстония. Санкционные списки балтийских государств включают и самого Лукашенко, которого объявили персоной нон грата в этих странах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».