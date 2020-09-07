«Сотрудники ОСВОД дали плед и отвезли на другой берег» 5 7.09.2020, 9:47

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Александр Поплавский

В воскресенье в Минске люди прыгали в Свислочь, чтобы уйти от карателей.

В воскресенье в Минске люди прыгали в воду, чтобы уйти от силовиков, которые разгоняли протестное шествие в районе Дворца независимости. Несколько человек прыгнули в Свислочь, их подобрал катер ОСВОД.

Портал tut.by разыскал одного из парней, он рассказал, что это было.

На фото — Александр Поплавский и его девушка. Парню 26 лет, говорит, что участвовал в сегодняшнем шествии. Пришли к барьеру, который неподалеку от Дворца независимости выстроили силовики, «постояли там минут 40».

— Бачыў, як нейкага хлопца зацягваюць за свой кардон людзі ў вайсковым камуфляжы. Мне падалося, што пачуў нейкія ўдары. Стаялі і людзі ў цывільным — я зразумеў, што гэта таксама сілавікі.

Когда протестующие стали расходиться, начались задержания. Люди в форме двинулись на протестующих, появившись из-за заграждений.

— Спачатку мы сталі ў сцэпку, нас было вельмі мала, чалавек 12. Бачу, што сілавікі рухаюцца на нас са шчытамі. Калі пачалі людзі бегчы — і мы таксама пабеглі. Потым мы заўважылі, што з другога боку — аўтазакі.

Александр говорит, что люди побежали от силовиков в сторону воды. Заметили катер, два человека забежали на него.

— Катэр пачаў адплываць. Нейки мужчына прыгнуў у ваду — яго выцягвалі. І я таксама прыгнуў, падплыў і мяне таксама выцягнулі. А далей я бачыў, як затрымлівалі тых, хто застаўся. Іх моцна штурхалі. Некаторыя таксама прыгалі ў ваду. У катэры нас было чатыры чалавекі. А ў вадзе я бачыў, можа, чалавек дзевяць — але не здзіўлюся, калі на самой справе іх было болей. Прыгалі, таму што разумелі - інакш затрымаюць.

Парень говорит, что догоняли протестующих неизвестные в гражданском и милиция — несколько десятков человек. Вдоль проспекта Победителей стояли автозаки.

В катере никаких разговоров не вели, объясняет Александр, он даже не понял, что рядом — сотрудники ОСВОД. Продрогшим людям дали плед и отвезли на другой берег.

— Прайшоў нейкую адлегласць, мокры, да машыны. Папрасіў тэлефон, пазваніў сваёй дзяўчыне.

Александр добавляет, что возмущен ситуацией в стране.

— Адбываюцца незаконнасць, хлусня і запужванне.

По информации tut.by, сотрудников смены ОСВОД, которые помогли людям, прыгнувшим в воду, доставили в РУВД Центрального района. Там они дают пояснения по произошедшему. Пока неизвестно, задержаны ли они.

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