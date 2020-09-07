Вчера мы выиграли 2 7.09.2020, 10:27

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Фото: «Наша Ніва»

Протест уже никак не остановить.

Мы вчера выиграли, потому что я уверен, что сегодня и завтра, и всю неделю будут новые митинги и забастовки. Протест уже никак не остановить, если только мы сами не остановимся.

"Мы вчера выиграли, - делится своими мыслями читатель телеграм-канала "Баста!". - Потому что я уверен, что сегодня и завтра, и всю неделю будут новые митинги и забастовки". Два месяца назад мы и не мечтали на улицу выйти. Да, хватают и хватать будут, но куда 9 миллионов посадить?

С нашим огромным количеством протестующих у нас как ни крути перевес.

Людей прямо напоказ расстреливали 11-го, гранатами закидывали, а всё равно 12-го снова вышли! И завтра выйдут. Что они ещё могут сделать? Протест уже никак не остановить, если только мы сами не остановимся".

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