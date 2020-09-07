Вчера мы выиграли

Вчера мы выиграли2
- 7.09.2020, 10:27
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Протест уже никак не остановить.
Мы вчера выиграли, потому что я уверен, что сегодня и завтра, и всю неделю будут новые митинги и забастовки. Протест уже никак не остановить, если только мы сами не остановимся.
"Мы вчера выиграли, - делится своими мыслями читатель телеграм-канала "Баста!". - Потому что я уверен, что сегодня и завтра, и всю неделю будут новые митинги и забастовки". Два месяца назад мы и не мечтали на улицу выйти. Да, хватают и хватать будут, но куда 9 миллионов посадить?
С нашим огромным количеством протестующих у нас как ни крути перевес.
Людей прямо напоказ расстреливали 11-го, гранатами закидывали, а всё равно 12-го снова вышли! И завтра выйдут. Что они ещё могут сделать? Протест уже никак не остановить, если только мы сами не остановимся".