«Мы не знали друг друга до этого лета»: как протест объединяет людей 7.09.2020, 11:12

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Фото: Reuters

Невероятные истории от жителей столицы.

Один из феноменов белорусского протеста — его локализация в малых городах, районах и даже отдельных дворах. Центром активности неожиданно стали деревня Копище, двор по улице Червякова, пристоличные Боровляны и Тарасово. Вслед за ними очаги активизма вспыхнули в мини-полисе «Каскад», районах «Минск-Мир», Каменная Горка, «Маяк-Минска», перекинувшись на старые жилые массивы, где преобладает пожилой контингент, а соседи до этого лета почти ничего друг о друге не знали. Как дворы и детские площадки стали местом ежедневных акций и как с этим пытаются бороться — в материале Onliner.

Почему люди проводят акции, не выходя из своего двора?

В первые дни после выборов, когда Беларусь превратилась в поле боя со светошумовыми гранатами, резиновыми пулями и жестоким избиением людей на улицах, лозунгом протеста стала фраза «будем как вода». Безоружное общество ушло от столкновений в свои микрорайоны и дворы.

Когда в стране установилось зыбкое перемирие, десятки тысяч минчан наводнили главные проспекты и улицы города. Но большинство семей с детьми оставались дома, потому что не могли себе позволить такой риск. Именно такие семьи составляют основной контингент жильцов минских новостроек.

Во многих новостройках при заселении создаются домовые чаты для совместного решения бытовых проблем. До 9 августа в таких чатах редко обсуждалась политика. Но когда стране наконец вернули интернет и в сеть вылились сцены жестокости, для многих минчан бытовые вопросы отошли на второй план. Ситуацию обсуждали везде, и домовые чаты не стали исключением. Все это позволило протестующим объединиться не только идейно, но и территориально, максимально обезопасив свой активизм.

Еще одна причина активности молодых районов заключается в том, что домá в них зачастую обслуживаются не городскими службами ЖКХ, а товариществами собственников. Здесь жильцы хотя бы в теории могут решать, как благоустроить свой двор и что нарисовать на трансформаторной подстанции. Конечно, в реальности многие дворы столкнулись с противодействием коммунальщиков, силовиков, МЧС и сторонников действующей власти. Но красно-белые украшения множились по принципу голов Змея Горыныча: на месте одной отрубленной вырастали две новые.

Каждый день в Минске становится все больше протестующих дворов. События развиваются так стремительно, что охватить их одной статьей не представляется возможным. В этом материале мы расскажем о нескольких.

Борьба за флаги в мини-полисе «Каскад»

Чат для коммуникации жильцов мини-полиса «Каскад» был создан задолго до громких политических событий в стране. Ближе к 9 августа в этом чате стали появляться предвыборные голосовалки, предложения поставить подпись за кандидата и стать наблюдателем на выборах. Общение становилось все более политизированным, а день выборов стал его апофеозом.

— 9 августа очередь на нашем избирательном участке не редела с 12 до 20 часов, — рассказывает Дмитрий, житель мини-полиса. — В 20:00 мы собрались возле своего избирательного участка, чтобы узнать результаты выборов. Нас было около 300 человек, большинство с белыми браслетами. Однако протокол голосования комиссия так и не вывесила. Вместо этого за ее членами приехал бус с ОМОНом, загрузил их и увез. Сразу после выборов на улицах началось насилие, в наш двор летели светошумовые гранаты, несколько жильцов пострадали на акциях протеста, соседи укрывали людей в подъездах. Многие из нас посчитали своим долгом участвовать в протестной активности. Жильцы предоставляли воду, медикаменты, убежище людям, которые бегут к нам с «Пушкинской» и стелы. На каждую активность собиралось в несколько раз больше денег, чем было необходимо.

Спустя несколько суток в домовом чате мини-полиса «Каскад» ничего, кроме политики, уже не обсуждалось. Каждый день появлялось несколько тысяч новых сообщений. Решено было скинуться на огромный бчб-флаг за 300 рублей, но его сняли с фасада здания в первую же ночь. Собранных денег было жалко, поэтому жильцы пошли другим путем.

— Решили сделать так, чтобы наши расходы на флаги были несоизмеримо меньше расходов тех, кто желает эти флаги снять, — продолжает Дмитрий. — Мы купили леску за 3 рубля, сделали десяток флагов из спанбонда по 2 рубля каждый и 1 сентября натянули их между домами. Весь процесс занял около 10 минут. А для того чтобы снять хотя бы часть флагов, потребовалось полдня, вышки, промышленные альпинисты и один ждун.

Во время спецоперации альпинист, в котором позже узнали сотрудника МЧС, влез в окно к Дмитрию и дал небольшое видеоинтервью.

После этого эпизода жильцы натянули еще больше флагов над «Каскадом». В субботу за ними приехал микроавтобус без номеров, из которого высадились четыре человека в штатском. «Каскадовцы» заставили их загрузиться обратно и уехать прочь, но после этого в жилой комплекс уже приехал автокран МЧС в сопровождении нескольких десятков силовиков.

По данным Onliner, этот автокран едва ли не единственный в городе и предназначен для ликвидации ЧП на высотках вроде жилого дома «Парус». Проводя спецоперацию по снятию флагов, висящих на леске между домами, силовики ссылались на статью 21.13 «Нарушение архитектурного решения фасада здания или сооружения», речь в которой идет о самовольном переоборудовании и перекрашивании элементов фасада. Людей такое объяснение не устроило, ведь флаги висели даже не на фасаде здания.

За два с половиной часа спецоперации не удалось отбить у жильцов ни одного флага: как только сотрудники МЧС готовились к перерезанию веревки, жильцы отвязывали один из ее концов и спасали флаги. Это зрелище весьма воодушевляло «каскадовцев»: многие наблюдали за спецоперацией с земли с попкорном в руках и кричали «Жыве Беларусь!». В итоге городские службы отступили. Вечером все недостающие флаги вновь были подняты между домами.

Красивые перформансы и борьба за мурал на «Площади перемен»

Одним из первых центров гражданской активности Минска стал двор многоэтажек в районе улицы Червякова и Сморговского тракта. 18 августа на расположенной здесь трансформаторной будке появился мурал с диджеями, включившими песню Виктора Цоя на мероприятии в Киевском сквере. Над подстанцией воспарил бчб-флаг, а позже появилась табличка «Площадь перемен». С этого момента во двор каждый день наведывались работники ЖЭСа или силовики, чтобы очистить его от признаков «гражданского неповиновения». Но несколько часов спустя во дворе вновь появлялись флаги, диджеи и красно-белые ленты, а идеи заимствовали минчане из других дворов.

Например, 3 сентября неизвестные в масках срезали сотни красно-белых лент с забора вокруг детской площадки.

На следующее утро забор снова оброс лентами, воплощая собой комбинацию двух флагов Беларуси, а в другой части города появился его брат-близнец.

На «Площади перемен» происходит много перформансов. Жильцы изображали пульсирующее красно-белое сердце, выносили два гигантских флага Беларуси, демонстрируя единство народа, и транслировали с помощью проектора изображение герба «Погоня» на соседнее здание.

«Новая Боровая», мирные акции и провластные автоколонны

В деревню Копище, где живут креаклы и айтишники, милиция теперь приезжает чаще, чем в столичные очаги пьянства и дебоша. Все потому, что каждый день жители «Новой Боровой» собираются на центральной площади района послушать песни, пообщаться с соседями и помахать бчб-флагами. Силовики приезжают на огонек, чтобы предупредить маленьких и взрослых жителей об административной ответственности за участие «в несанкционированном массовом мероприятии». Но до силового выяснения отношений в «Новой Боровой» доходит очень редко.

Помимо силовиков, в Копище иногда приезжают автоколонны с красно-зелеными флагами. Например, вечером 19 августа граждане на автомобилях без номеров ездили здесь по кругу и транслировали песню «Саня останется с нами» из мощной аудиосистемы.

2 сентября товарищи приехали в «Новую Боровую» уже с номерами и без колонки, но с теми же красно-зелеными флагами. Автомобиль с наклейкой «Психо3%» перегородил им выезд. Случился конфликт. Приехал ОМОН...

— Подъехал уазик, человек семь выскочили с дубинками в «космической» форме, побежали на людей. Люди начали разбегаться, но одного человека схватили, причем схватили очень брутально и избили дубинками, — рассказывает Кирилл, свидетель происшествия и житель «Новой Боровой». — Сегодня стало известно, что его отпустили и он в порядке.

Что происходит в старых микрорайонах

К концу первого месяца после выборов дворовой протест уже не исчерпывается районами новостроек. Активность проникла в хрущевки и брежневки, где преобладают жильцы старшего поколения.

— Чат нашего квартала сформировался из инициативы по отзыву депутата, — говорит Кристина, жительница квартала старых пятиэтажек. — В чате, посвященном его отзыву, собралось так много людей, что инициаторы начали создавать отдельные дворовые чаты. Они обводили на карте квартал и приглашали в чат людей, которые в нем живут. Таким образом у нас появилась отдельная группа. Мы узнали, что, несмотря на пожилой контингент жильцов, у нас много единомышленников среди соседей.

Постепенно жители квартала стали встречаться, знакомиться и выбирать способ украшения двора. Сошлись на том, чтобы минимизировать урон для окружающей среды: деревья решили обвязывать нитками или заматывать скотчем, а не красить. Но самой важной частью своей деятельности активисты считают распространение листовок и газет, которые отказывается продавать «Белсоюзпечать». В почтовые ящики попадают даже распечатки изречений Максима Каца. Все для того, чтобы у людей, которые не пользуются интернетом, был доступ к свободной информации.

— Нам помогают и представители старшего поколения, которые не пользуются Telegram-чатом, но присоединились к нашей инициативе, узнав о ней от активных участников, — продолжает Кристина. — Они сделали для нас бело-красно-белые фонарики, чтобы мы развесили их на деревьях. В нашем дворе есть и сторонники действующей власти — пожилые люди, которые срывают бчб-символику. Не пощадили они и светоотражающие ленты на антипарковочных столбиках. Но нас это не останавливает. На следующей неделе мы хотим устроить в своем квартале культурный вечер. Кое-кто из жителей договорился со знакомыми музыкантами и поэтами, чтобы они выступили в одном из соседних дворов.

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