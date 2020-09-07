«Ребята, белорусы, Лука - всё» 1 7.09.2020, 11:18

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Все, чем он занимается сейчас - это подготовка «элегантного» побега.

Все у нас получается. Белорусы - сила! Все, чем занимается сейчас таракан - это подготовка "элегантного" побега, приводит телеграм-канал "Баста!" мнение своего читателя.

"Ребята, все у нас получается, - пишет читатель. - Даже поверхностная "аналитика" происходящего дает такие основания полагать. Проследите прогресс "взросления" самосознания народа и каждого человека в отдельности. Как жутко воспринималась еще 9-го августа эта свора со всеми своими железяками в виде спецтехники и стреляющими палками. Но наверху туповатые абсолютно все. Психологов толковых не наняли, чтоб максимально спрогнозировать дальнейшее поведение людей.

И смотрите, что происходит сейчас. Он каждое воскресенье выводит все больше техники, добавляет и добавляет силового контингента для устрашения. Сам уже начал бегать с автоматом. Не работает. Это уже, Саша, не работает - ни БТР, ни БМП, ни водометы. Люди сделали из этого прекрасный повод для насмешек.

А разве может быть эффективна и страшна "сила", когда она вызывает смех и только смех. Уже можно комиксы рисовать, как наши смелые милые женщины издеваются над ОМОНом. Менты, это позор. Готовили выживать в нечеловеческих условиях, а вас женщины гоняют по улицам, как бездомных бешеных собак и, главное, трусливых.

Ребята, белорусы, Лука - всё. Разумеется, самолюбие еще на донышке хлюпает. Не может он так быстро уйти, тем более после слов: "Страну не отдам", "Если убьете, будут перевыборы" и так далее. Все, чем занимается сейчас таракан - это подготовка "элегантного" побега.

Белорусы - нереальная сила!"

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