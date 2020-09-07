Саудовская Аравия снизила цену на октябрьскую нефть 3 7.09.2020, 11:41

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Цена понижена для всех регионов.

Государственная нефтедобывающая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила официальные отпускные цены на нефть марки Arab Light с поставкой в октябре для покупателей из всех регионов, говорится в сделанном в субботу заявлении компании, сообщает Reuters.

Aramco снизила цену Arab Light для азиатского региона на $1,40 за баррель, и теперь эта марка стоит на $0,50 за баррель дешевле по отношению к сорту Oman/Dubai.

Снижение цен для Азии соответствовало ожиданиям рынка и вызвано падением стоимости ближневосточных марок нефти и слабой рентабельностью нефтеперерабатывающих предприятий, показывает исследование.

Saudi Aramco понизила цену Arab Light для покупателей в северо-западной Европе на $0,20 по сравнению с сентябрьскими поставками. Эта нефть теперь на $2,00 дешевле североморской марки Brent.

Для клиентов из США октябрьская нефть будет на $0,60 дешевле сентябрьской и на $1,05 дороже марки ASCI (Argus Sour Crude Index).

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