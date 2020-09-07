Игроки минифутбольного «Дорожника» вышли на матч с белыми браслетами 1 7.09.2020, 12:18

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Спортсмены сделали это в знак солидарности с участниками мирных акций.

На игру со «Столицей» некоторые игроки минифутбольного «Дорожника» вышли с белыми браслетами на руках, чтобы выразить солидарность с пострадавшими от насилия во время мирных протестов, сообщает телеграм-канал «Нашей Нивы».

Во время акций были задержаны два игрока «Дорожника». Один из них, Сергей Подолинский, отметил забитый мяч, показав кулак с белым браслетом в телекамеру.

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