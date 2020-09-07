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Александр Ярошук: На белорусских предприятиях идут «итальянские забастовки»

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  • 7.09.2020, 12:34
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Александр Ярошук: На белорусских предприятиях идут «итальянские забастовки»
Александр Ярошук

Люди полны решимости бороться с режимом по-партизански.

Председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) Александр Ярошук считает, что на белорусских заводах идут скрытые протесты и даже «итальянские забастовки», пишет «Новы час».

«Рабочие не деморализованы, все просто трансформировалось в другие формы борьбы, которые, наверное, более безопасны для бастующих и, вероятно, больше соответствуют менталитету белорусов. Это «итальянские забастовки», когда все делается очень медленно, саботаж в различных формах, игнорирование указаний, «работа по техрегламенту», когда малейшее несоблюдение правил вызывает прекращение работы… на самом деле, эти формы забастовок получили достаточно широкое распространение», — заверил глава БКДП.

«Люди полны решимости осуществлять эти формы партизанской борьбы с режимом. Это, я считаю, удачные тактика и стратегия, и думаю, что они будут приносить свои результаты», — уверен глава БКДП.

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