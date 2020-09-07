30-й день белорусской революции (Онлайн) 1 7.09.2020, 12:46

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Фото: ТАСС

Продолжаем наступление!

Вчера, 6 сентября, в Беларуси прошел Марш единства. На улицы белорусских городов вышли сотни тысяч человек.

Сегодня, в 30-й день революции, независимые телеграм-каналы призвали белорусов продолжать наступление на незаконную власть.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных событий в Беларуси.

15:18 Грушевка теперь выглядит так.

14:49 В Академии управления выстроилась очередь на выход из БРСМ.

14:49 В Белорусском государственном университете культуры и искусств сегодня пели "Перемен" и "Купалінку". Водители поддерживали гудками, а прохожие - аплодисментами.

14:46 Протесты проходят и на улице у входа в МГЛУ . Дождь - не помеха.

14:34 А так выглядит цепь солидарности около ТРЦ «Титан» на проспекте Дзержинского.

14:33 Студенты БГТУ поют «Воины света».

14:30 К акции солидарности присоединился и факультет международных отношений БГУ.

14:27 Студенты БГУИР сегодня устроили рассадку по цветовой гамме.

14:26 Акция солидарности проходит и на химфаке БГУ.

14:16 Студенты юрфака БГУ поют «Купалинку» и «Грай» на акции солидарности.

14:15 Акция солидарности проходит и на биологическом факультете БГУ.

14:13 На акции солидарности в БГУ студенты поют вместе с преподавателями факультета философии и социальных наук.

14:10 В Бресте к акции солидарности присоединились студенты и некоторые преподаватели Брестского технического университета.

13:38 Студенты Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) продолжают выходить на акции протеста. Сегодня перфоманс начался около 13:00, в фойе главного корпуса протестуют десятки студентов с плакатами.

13:37 Барановичские студенты поют «Перемен» и «Воины света» в холле университета.

13:36 Акции солидарности студентов проходят прямо сейчас по всей Беларуси.

13:08 Выпускник МГЛУ пришел под стены альма-матер с плакатом "Я свободный студент" по-французски. Пикет проходит под звуки студенчского гимна Gaudeamus Igitur.

12:56 На улице Притыцкого в Минске люди украсили ограждение бело красно белыми лентами.

12:54 Минчане начинают выстраиваться в цепи солидарности. Одна из первых, несмотря на дождь, стоит на перекрестке улиц Аранской и Маяковского.

12:53 Минчане с утра занимают очередь в кафе, в котором бил стекла начальник ГУБОПиК. Феноменальная солидарность.

12:50 Студенты Гомельского государственного университета вышли на акцию протеста.

Фото: «Белсат»

12:49 Утро в Минске началось с вывешивания бело-красно-белых флагов.

12:47 На Пушкинской в Минске за ночь восстановили надпись "Не забудем" на месте гибели Александра Тарайковского. Накануне ее закрасили лукашисты.

Фото: «Наша Ніва»

12:46 Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель поддержал протестующих белорусов.

Once again, impressive mass demonstrations in Minsk & other cities show determination of Belarusian people to achieve their freedoms, rights & democracy.



All this in spite of arrests, intimidation & violence from #Belarus authorities.



Inclusive national dialogue is needed. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 6, 2020

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