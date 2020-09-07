Оппозиция выдвинула кандидатуру Саакашвили на пост премьер-министра Грузии

Оппозиция выдвинула кандидатуру Саакашвили на пост премьер-министра Грузии13
- 7.09.2020, 12:47
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Cейчас экс-президент Грузии находится в Украине.
Партия «Единое национальное движение» и объединение оппозиции «Сила в единстве» выдвинули кандидатуру Михеила Саакашвили на пост премьер-министра Грузии, пишет «Новое время».
Такое решение было принято на заседании политсовета, сообщил лидер ЕНД Григол Вашадзе.
«Михеил Саакашвили находится в изгнании. Должно завершиться не только изгнание третьего президента Грузии. Должна быть искоренена раз и навсегда практика политического изгнания. Михеил Саакашвили должен вернуться в страну», — сказал он.
Вашадзе также анонсировал специальное заявление Саакашвили вечером 8 сентября.
По словам главы ЕНД, экс-президент Грузии объявит о своих планах по возвращении в страну.