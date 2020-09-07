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Балтийские и Северные страны в ПАСЕ призвали поддержать народ Беларуси

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  • 7.09.2020, 13:29
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Балтийские и Северные страны в ПАСЕ призвали поддержать народ Беларуси

С заявлением выступили Литва, Латвия, Эстония, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция.

Главы делегаций Литвы, Латвии, Эстонии, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции в ПАСЕ призвали поддержать демократические реформы в Беларуси, сообщает корреспондент Charter97.org из Вильнюса.

В документе говорится, что выборы 9 августа не были свободными и демократическими, а действия властей нарушают права человека и принципы демократии. Делегации северных и балтийских стран в ПАСЕ выразили обеспокоенность по поводу репрессий и насилия в отношении представителей гражданского общества и независимых СМИ. Также главы делегаций осудили зверства против демонстрантов со стороны силовиков.

Делегации Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции призвали немедленно прекратить насилие и преследования, а также освободить всех политических заключенных и незаконно задержанных. Политики призвали немедленно провести расследование преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов.

Главы делегаций Балтийских и Северных стран призвали страны-члены Совета Европы поддержать демократические изменения в Беларуси. Заявление было направлено главе ПАСЕ, генеральному секретарю Совета Европы и всем делегациям в ПАСЕ.

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