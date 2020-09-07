Ученые нашли новый способ блокировки COVID-19 7.09.2020, 13:53

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Фото: Getty Images

В настоящий момент этот метод испытывают на животных.

Специалисты Каролинского университета Швеции нашли нейтрализующее антитело (нанотело), способное блокировать попадание коронавируса в организм человека, сообщает журнал Nature Communications (перевод - Charter97.org).

Сейчас ученые проводят испытания на животных, которым вводят S-белок коронавируса. Как показали результаты эксперимента, спустя два месяца в крови подопытных животных формируется сильный иммунный ответ на вирус.

Специалисты отдельно выделили антитело Ty1. Оно нейтрализует вирус, прикрепляясь к части S-белка, которая связана с рецептором ACE2. По окончании исследований на животных планируется приступить к испытаниям на людях.

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