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К акции студентов присоединились и преподаватели Брестского технического университета

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  • 7.09.2020, 14:06
  • 6,424
К акции студентов присоединились и преподаватели Брестского технического университета
Фото: «Белсат»

Протестующие добились от ректора выполнения своих требований.

В Бресте к акции солидарности присоединились студенты и некоторые преподаватели Брестского технического университета, сообщает «Белсат».

Возле главного корпуса вуза собралось около 80 человек.

К протестующим вышел ректор университета Александр Драган, который пообещал, что все задержанные во время акции протеста вчера студенты будут выпущены с ИВС до 14.00.

Акция прошла во время большого перерыва и длилась полчаса.

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