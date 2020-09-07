К акции студентов присоединились и преподаватели Брестского технического университета

К акции студентов присоединились и преподаватели Брестского технического университета3
- 7.09.2020, 14:06
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Протестующие добились от ректора выполнения своих требований.
В Бресте к акции солидарности присоединились студенты и некоторые преподаватели Брестского технического университета, сообщает «Белсат».
Возле главного корпуса вуза собралось около 80 человек.
К протестующим вышел ректор университета Александр Драган, который пообещал, что все задержанные во время акции протеста вчера студенты будут выпущены с ИВС до 14.00.
Акция прошла во время большого перерыва и длилась полчаса.