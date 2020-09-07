К акции студентов присоединились и преподаватели Брестского технического университета 3 7.09.2020, 14:06

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Фото: «Белсат»

Протестующие добились от ректора выполнения своих требований.

В Бресте к акции солидарности присоединились студенты и некоторые преподаватели Брестского технического университета, сообщает «Белсат».

Возле главного корпуса вуза собралось около 80 человек.

К протестующим вышел ректор университета Александр Драган, который пообещал, что все задержанные во время акции протеста вчера студенты будут выпущены с ИВС до 14.00.

Акция прошла во время большого перерыва и длилась полчаса.

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