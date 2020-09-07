Тадеуш Кондрусевич - белорусам: Я чувствую вашу поддержку и солидарность 7.09.2020, 14:34

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Тадеуш Кондрусевич

Митрополит Минско-Могилевский обратился к священникам и верующим.

6 сентября в Белыничах отметили торжество Матери Божьей Белыничской, королевы Беларуси.

Участников фестиваля приветствовал из изгнания митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, которого белорусские власти не пускают в страну, несмотря на то, что у него есть белорусский паспорт, сообщает «Радыё Свабода».

Он обратился к участникам торжеств из польского Белостока:

«Духом и молитвой соединяюсь со всеми участниками сегодняшних торжеств. Расстояние между нами не может ослабить наше единство, - заявил митрополит. - Это нам так нужно сегодня, когда современный кризис уже привел к открытому противостоянию различных политических и общественных позиций на улицах и площадях наших городов. Граждане одной Родины, которая является нашей семьей, подняли руку друг на друга.

В результате мы стали свидетелями насилия: пролилась кровь, появились раненые с обеих сторон, тысячи людей были арестованы, много покалеченных. Общество разделилось. Проявляется ненависть и угрозы одних против других, что не соответствует христианскому принципу быть справедливыми в милосердии. Нам всем сегодня нужен дух покаяния и прощения».

Митрополит Тадеуш Кондрусевич поблагодарил «за молитвы в интенции мирного решения социально-политического кризиса в нашей стране и молитвы за его скорейшее возвращение на родину»:

«Я чувствую вашу моральную поддержку и солидарность. Таким образом, находясь далеко друг от друга, мы в то же время благодаря вере и принадлежности к Костелу остаемся вместе».

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