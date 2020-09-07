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По всей Беларуси студенты поют в знак солидарности и протеста

  • 7.09.2020, 14:54
  • 2,714
По всей Беларуси студенты поют в знак солидарности и протеста

Видеофакт.

Сегодня белорусские студенты прямо в своих вузах провели акции солидарности и протеста. В Барановичском государственном университете, а также на целом ряде факультетов Белорусского государственного университета, студенты пели «Воины света» и «Перемен». Некоторые держали плакаты в поддержку товарищей из Минского лингвистического университета. Напомним, 4 сентября в МГЛУ омоновцы жестко задерживали студентов.

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