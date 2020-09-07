«Саша понял, что удара по карману он не вынесет» 3 7.09.2020, 15:02

6,192

Фото: ТАСС

Обращение к бастующим белорусам.

Кровопролитие после 9 и 10 августа остановилось именно благодаря забастовке, пишет телеграм-канал "Баста!".

"Уважаемые заводчане Беларуси, сколько еще мы готовы терпеть то, что творят с нашими детьми, женщинами, стариками, пишет читатель. - Сколько еще должно пролиться крови, сколько еще нужно убийств и истязаний наших граждан?

Когда мы поборем до конца свой страх, наберемся мужества объединиться в забастовочную семью и не пойдем на работу? Кровопролитие после 9 и 10 августа остановилось именно благодаря забастовке. Саша понял, что удара по карману он не вынесет.

От вас больше всего зависит жизнь простых людей, а ваш труд кормит, в первую очередь, тех негодяев, что избивают и уничтожают людей. Вы видели, что творили вчера отморозки с дубинками, так давайте не дадим нас унижать и дадим смелый отпор. Давайте прямо с завтрашнего утра не выходить на работу!

Просто не идем - и все! И так, пока денег у власти не останется. Мы выдержим, мы проходили войну, и теперь будем помогать друг другу как большая семья и все преодолеем. Заводчане, строители, студенты, айтишники, весь рабочий народ, давайте покажем всему миру, как мы сильны и солидарны!"

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.