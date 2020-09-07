Выходи гулять 1 7.09.2020, 16:34

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Фото: tut.by

Простая фраза стала призывом к переменам в Беларуси.

Трек группы Каста под названием "Выходи гулять" идеально подошел под наш ролик с самыми яркими моментами вчерашнего Марша Единства, пишет Telegram-канал "Мая краiна Беларусь".

Простое "Выходи гулять" в Беларуси стало призывом к переменам. Непростые "простые прогулки" уже стали традиционными каждый день! И особенно - по воскресеньям. Очень скоро один из этих дней станет праздником - днем освобождения Беларуси!

Вчера мы в очередной раз вышли против лжи, диктатуры и насилия и укрепили свою веру в победу. Сейчас мы сильные, как цунами. Цунами - это стихия, а стихию не остановить. Она движется только вперед, ей так же некуда отступать, как и нам.

И мы не отступим. Потому что мы поняли, что мы едины и несокрушимы, потому что мы поняли, что мы свободны, потому что мы поняли, что мы побеждаем! Их сила в страхе, наша - в любви и правде. Наши миллионы ног - не ошибаются.

Карателей в черном становится больше, как только нас становится меньше, но как только нас становится много, они отступают, как ночь перед рассветом. Поэтому выходим гулять все вместе!

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