Лукашенко висит на волоске 23 7.09.2020, 17:57

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Валюты в Беларуси осталось на три месяца.

Беларуси продолжает на всех парах мчаться к валютному кризису на фоне массовой скупки долларов и евро населением и стремительного сокращения резервов Национального банка, объем которых находится ниже минимального допустимого норматива МВФ, сообщает finanz.ru.

В августе белорусский ЦБ потратил 1,047 млрд долларов, продавая валюту на Белорусской валютно-фондовой бирже, и еще 351,7 млн долларов на погашение государственных обязательств, следует из данных на сайте регулятора.

В результате общий объем резервов центробанка республики сократился на 1,399 млрд долларов - рекордную сумму за все время доступной статистики.

На 1 сентября у ЦБ Беларуси оставалось 7,457 млрд долларов в ЗВР, из которых, впрочем, лишь 3,209 млрд долларов приходилось на реальную иностранную валюту.

Почти половину резервов - 3,1 млрд долларов - составляло золото, еще 525,6 млн - специальные права заимствования МВФ и 616,8 млн - «прочие активы», структуру которых регулятор не раскрывает.

Они, как следует из статистики, используются для погашения государственных обязательств, тогда как на бирже для поддержки белорусского рубля продаются запасы реальной валюты.

При сохранении текущего темпа интервенций - 1-1,1 млрд долларов в месяц - доступный белорусскому ЦБ объем будет исчерпан примерно за три месяца. В результате у Александра Лукашенко может остаться лишь золото, которое, по примеру венесуэльского ЦБ, Беларуси может продать или заложить в рамках сделок своп.

В реальности резервы могут быть исчерпаны еще быстрее, если учесть необходимость гасить внешний государственный долг, резмер которого достигает 18 млрд долларов.

Общий объем белорусских ЗВР, включая золото, покрывает лишь два месяца импорта (42 млрд долларов в год и 3,5 млрд - в месяц) против трех - согласно минимальной рекомендации МВФ.

Палить резервы белорусский ЦБ был вынужден после того, как граждане начали массово скупать валюту в обменных пунктах и кредитных организациях, а также снимать деньги с депозитов, забрав, по оценке Fitch, от 1% до 6% всех средств.

Курс белорусского рубля за август упал на 8% к доллару и в конце месяца обновил исторический минимум на отметке 2,67, после чего стабилизировался и неделю держится в диапазоне 2,63-2,65 рубля за доллар.

К евро валюта Беларуси обесценилась на 10% за месяц и 36% с начала года, также оформив новое абсолютное «дно» - 3,18 рубля за евро.

27 августа Лукашенко заявил, что «внутренние негодяи призывают дестабилизировать финансовый рынок», а некоторые люди «этому поддаются - валюту из банков забирают и так далее». Он подчеркнул, власти не допустят обвала национальной валюты.

Лукашенко оказался неспособен реформировать белорусскую экономику в 2000х, когда ее рост достигал 7,5% в год; из кризиса 2008-09 гг страна вышла с внешним долгом в 70% ВВП, высоким по меркам развивающихся стран, а в этом году неизбежно скатится в рецессию из-за пандемии и протестов, которые ударят по частному потреблению, отмечает аналитик Nordea Эми Юань Чжуан.

Дефицит иностранной валюты - это головная боль и потенциально «бомба» под белорусской экономикой, поскольку объем резервов меньше, чем краткосрочный внешний долг, гасить или рефинансировать который нужно в ближайшие 12 месяцев, добавляет она.