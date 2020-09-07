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Google построит для сотрудников город в США

  • 7.09.2020, 17:12
  • 2,698
Google построит для сотрудников город в США

Автономный кампус со всем необходимым для жизни планируют построить близ штаб-квартиры компании.

Компания Google построит для своих сотрудников город в США. Об этом сообщает Business Insider, пишет «Корреспондент».

Сообщается, что автономный кампус возведут рядом со штаб-квартирой компании в городе Маунтин Вью.

Проект получил название Middlefield Park и займет площадь 16,18 гектар. В нем будут расположены жилые дома, парки, спортивные площадки, торговые центры рестораны и другие объекты необходимой инфраструктуры.

Планируется создать 1850 жилых единиц, при этом 20% из них отдадут муниципалитету Маунтин Вью.

Согласно разрабатываемому Google проекту, в городском кампусе можно будет ходить пешком или ездить на велосипеде. Все необходимое в нем будет располагаться в 10 минутах ходу.

Отмечается, что проект города находится на ранней стадии разработки. О стоимости и деталях кампуса пока не сообщают.

фото: google
фото: google
фото: google
фото: google
фото: google
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